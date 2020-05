11.05.2020 ( vor 1 Tag )



Mit bis zu 8,4 Milliarden Euro will der Bund helfen, um die Schäden der Bahn in der Coronakrise abzufedern. Auch die Schuldenobergrenze soll angehoben werden. Mit bis zu 8,4 Milliarden Euro will der Bund helfen, um die Schäden der Bahn in der Coronakrise abzufedern. Auch die Schuldenobergrenze soll angehoben werden. 👓 Vollständige Meldung