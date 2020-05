16.05.2020 ( vor 6 Stunden )



Gleich in mehreren Städten wollen Menschen am Samstag gegen die Corona- Gleich in mehreren Städten wollen Menschen am Samstag gegen die Corona- Maßnahmen demonstrieren. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet findet die Proteste „legitim“. Er warnt aber vor einem Problem. 👓 Vollständige Meldung