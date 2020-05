16.05.2020 ( vor 3 Tagen )

Am Samstag haben sich erneut Hunderte auf einer Kundgebung von Attila Hildmann versammelt. Auch Oliver Pocher war vor Ort und wollte mit Hildmann diskutieren – allerdings wurde er von der Polizei weggeleitet. Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin haben sich am Samstagnachmittag mehrere Hundert Mensch