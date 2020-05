Thomas Gottschalk: Wer sind die Gäste der Überraschungsparty?

Wechsel-Wahnsinn in der Formel 1! Sebastian Vettel verlässt Ferrari, Daniel Ricciardo geht von Renault zu McLaren und Carlos Sainz wechselt nach Maranello!

Rihanna: Fast ganz oben auf britischer "Rich List" Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die reichsten Musiker in Großbritannien? Zu den Topverdienern zählt erstmals auch Rihanna.

stern.de vor 4 Tagen - Leben