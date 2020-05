22.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hält den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder auch geeignet für höhere Aufgaben. "Ich traue Markus Söder alles zu", sagte Kurz am Freitagabend im Talkformat "Bild live". Er betonte zugleich: "In der Frage, wer CDU-Chef werden soll, wer de Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hält den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder auch geeignet für höhere Aufgaben. "Ich traue Markus Söder alles zu", sagte Kurz am Freitagabend im Talkformat "Bild live". Er betonte zugleich: "In der Frage, wer CDU-Chef werden soll, wer de 👓 Vollständige Meldung