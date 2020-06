31.05.2020 ( vor 15 Stunden )



Die US-Regierung will in der Folge der landesweiten Die US-Regierung will in der Folge der landesweiten Proteste gegen Polizeigewalt die Antifa als Terrororganisation einstufen. Trump macht linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen in vielen Städten verantwortlich. 👓 Vollständige Meldung