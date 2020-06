02.06.2020 ( vor 9 Stunden )



Im ZDF macht Sternekoch Nelson Müller den großen Burger-Check. Bei "Sing meinen Song" (VOX) bietet Ilse DeLange ihre Lieder zum Tausch an. In "Space Cowboys" (kabel eins) startet ein Team betagter Air-Force-Piloten ins All.