03.06.2020 ( vor 3 Stunden )



In den USA gehen die In den USA gehen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch in der achten Nacht in Folge weiter. In Minneapolis , der Stadt in der George Floyd getötet wurde, soll es nun eine Untersuchung der Polizeibehörde geben. 👓 Vollständige Meldung