Unruhen in USA: Trump fordert härtere Gangart, «Recht & 01:18 Washington, 01.06.2020: Nach Ausschreitungen und Protesten in zahlreichen amerikanischen Städten und auch in Washington rief US-Präsident Donald Trump demokratische Bürgermeister und Gouverneure zum Durchgreifen auf. «Legen Sie eine härtere Gangart ein», schrieb Trump am Sonntag auf Twitter....