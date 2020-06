04.06.2020 ( vor 6 Tagen )



Wegen starker Auslastung des Frankfurter Oberlandesgerichts (OLG) kann das Verfahren wegen Terrorverdachts gegen den früheren Bundeswehr-Oberleutnant Franco A. nicht vor Herbst dieses Jahres beginnen. Das sagte OLG-Präsident Roman Poseck am Donnerstag in Wegen starker Auslastung des Frankfurter Oberlandesgerichts (OLG) kann das Verfahren wegen Terrorverdachts gegen den früheren Bundeswehr-Oberleutnant Franco A. nicht vor Herbst dieses Jahres beginnen. Das sagte OLG-Präsident Roman Poseck am Donnerstag in Frankfurt . Franco A. ist wegen Vorbereitung e 👓 Vollständige Meldung