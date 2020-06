05.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Eine sexistische Aussage des stellvertretenden Ministerpräsidenten in Eine sexistische Aussage des stellvertretenden Ministerpräsidenten in Tirol , Josef Geisler , sorgt in Österreich für viel Wirbel. Der konservative ÖVP-Politiker bezeichnete eine WWF-Aktivistin bei einem gemeinsamen Termin als "widerwärtiges Luder ". Nachdem Video-Aufnahmen von dem Vorfall vielfach in 👓 Vollständige Meldung