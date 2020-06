08.06.2020 ( vor 2 Stunden )



Das Innenministerium weiß offiziell noch nichts von einem Abbau der US- Das Innenministerium weiß offiziell noch nichts von einem Abbau der US- Truppen in Baden-Württemberg. "Wir haben bislang noch keine Informationen von den amerikanischen Kollegen erhalten", sagte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart. Strobl selbst hob die Bedeutung 👓 Vollständige Meldung