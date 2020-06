HansFalk RT @welt: Joe Biden trifft Floyds Familie – und spricht von "Wendepunkt in der Geschichte" https://t.co/mQ5cAKdXMg https://t.co/DD6tzVNtGr vor 9 Minuten Christian🇦🇹🇩🇪🇺🇸#WWG1WGA#🇦🇹🇩🇪🇺🇸 RT @rpo_politik: Kontraste in den USA: Präsident Trump posiert mit Sicherheitsvertretern. Joe Biden trifft sich mit Georg Floyds Familie. #… vor 10 Minuten Mathias Reinfeld RT @welt: Joe Biden trifft Floyds Familie – und spricht von "Wendepunkt in der Geschichte" https://t.co/mQ5cAKdXMg https://t.co/DD6tzVNtGr vor 11 Minuten Christian Oesterheld RT @Medien_News: Biden trifft Georg Floyds Familie in Houston https://t.co/daopGCClne https://t.co/iHA2bfvk5f vor 11 Minuten SwissNet, Inc. RT @swissbusiness: Biden trifft Georg Floyds Familie in Houston https://t.co/LEEGcKCbEN https://t.co/T9ugfcx5c2 vor 13 Minuten Presse- & Mediennews Biden trifft Georg Floyds Familie in Houston https://t.co/daopGCClne https://t.co/iHA2bfvk5f vor 13 Minuten