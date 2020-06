09.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Karlsruhe (dpa) - Ist Horst Seehofer mit kritischen Interview-Äußerungen über die AfD zu weit gegangen? Die Partei klagt gegen den CSU-Innenminister in Karlsruhe, am Dienstag verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. Seehofer könnte zum Verhängnis werden, dass der Text mit den Passagen gut Karlsruhe (dpa) - Ist Horst Seehofer mit kritischen Interview-Äußerungen über die AfD zu weit gegangen? Die Partei klagt gegen den CSU-Innenminister in Karlsruhe, am Dienstag verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. Seehofer könnte zum Verhängnis werden, dass der Text mit den Passagen gut 👓 Vollständige Meldung