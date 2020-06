10.06.2020 ( vor 9 Stunden )



Jedes Jahr begutachtet das Institute for Economics and Peace, wie es um den Frieden in der Welt steht. 2019 sah es weltweit schlechter aus als 2018. Deutschland aber stieg in der Rangliste der friedlichsten Länder um 6 Plätze nach oben und steht nun an 16. Jedes Jahr begutachtet das Institute for Economics and Peace, wie es um den Frieden in der Welt steht. 2019 sah es weltweit schlechter aus als 2018. Deutschland aber stieg in der Rangliste der friedlichsten Länder um 6 Plätze nach oben und steht nun an 16. Stelle 👓 Vollständige Meldung