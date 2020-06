18.06.2020 ( vor 6 Tagen )

Die CDU fordert angesichts sinkender Infektionszahlen deutliche Lockerungen der Corona- Beschränkungen im Land. Demnach sollen bald Ansammlungen von bis zu 20 statt bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit erlaubt sein. So steht es in einem vorläufigen Entwurf der Coron