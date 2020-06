22.06.2020 ( vor 2 Stunden )

Innenminister Horst Seehofer will wegen einer umstrittenen Kolumne über die Polizei Strafanzeige stellen. „Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben. Das dürfen wir nicht weiter hinnehmen“, so Seehofers Begründung.