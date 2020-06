Renate Künast über Seehofers Ankündigung: „Das ist nur politisch motiviert“ Horst Seehofer will ein_e taz-Autor_in wegen eines Textes über die Polizei anzeigen. Grünen-Politikerin Künast kritisiert den Innenminister dafür. mehr...

taz vor 1 Tag - Politik





"Sind hier nicht in der Türkei": Seehofers taz-Vorstoß scharf kritisiert Horst Seehofer will wegen eines provokanten taz-Artikels über Polizisten in Deutschland die verantwortliche Autorin verklagen. Dafür erntet der...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt