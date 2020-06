23.06.2020 ( vor 2 Stunden )



Alle rund 5500 Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Alle rund 5500 Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien zum neuen Schuljahr wieder in einen Normalbetrieb nach Stundenplan zurückkehren. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag in Düsseldorf an. Sollte an einzelnen Schulen wegen des Corona-Infektionsschutzes 👓 Vollständige Meldung