In Deutschland gibt es neben dem Ausbruch bei Tönnies momentan gleich mehrere Corona-Hotspots. Der R-Faktor ist wieder deutlich gestiegen. Virologe Christian...

Der Virologe Christian Drosten warnt vor einer zweiten Corona-Welle in Deutschland. Er geht davon aus, dass die Sitation in einem Monat weniger friedlich ist als...

Covid-19: Christian Drosten warnt vor zweiter Infektionswelle Angesichts regionaler Ausbrüche befürchtet Christian Drosten, dass sich das Virus erneut in der Bevölkerung ausbreitet. Es sei große Vorsicht geboten, so der...

ZEIT Online vor 16 Stunden - Wissen DiePresse.com Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost