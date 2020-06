24.06.2020 ( vor 3 Stunden )

Nach dem massenhaften Corona- Ausbruch im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen hat Hessen anders als andere Länder kein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region erlassen. Bislang gebe es keine entsprechende Regelung, teilte der Sprecher der Landesregierung, Michael Bußer, am Mittwoch in Wie