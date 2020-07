27.06.2020 ( vor 1 Woche )



Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) fordert eine Verlängerung des Baukindergeldes für weitere fünf Jahre. "Für viele Familien war und ist es in der Corona-Zeit nicht möglich, entsprechende Anträge rechtzeitig zu stellen", sagte Lies dem in Bremen erscheinenden "Weser-Kurier" (Samstag). "Wenn Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) fordert eine Verlängerung des Baukindergeldes für weitere fünf Jahre. "Für viele Familien war und ist es in der Corona-Zeit nicht möglich, entsprechende Anträge rechtzeitig zu stellen", sagte Lies dem in Bremen erscheinenden "Weser-Kurier" (Samstag). "Wenn 👓 Vollständige Meldung