SwissEcoblog Grossaktionär: Lufthansa-Sanierung wird fünf bis sechs Jahre dauern Dies erklärte Thiele der "Bild am Sonntag". Er… https://t.co/tqmmOHYOSW vor 2 Stunden RND Nach der staatlichen Rettung der #Lufthansa rechnet der Großaktionär der größten europäischen Fluggesellschaft, Hei… https://t.co/JiT4GVz3TI vor 21 Stunden HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland ➡️ #US-Notenbank nimmt Bonds von Tabak- und Ölkonzernen ins Portfolio auf ➡️ Verfassungsrichter: Bundesbank muss EZ… https://t.co/Xu9JgrhHux vor 1 Tag Ö1 Journale "Die Sanierung wird nach meiner Einschätzung fünf bis sechs Jahre dauern. Das wird für alle Beteiligten ein schmerz… https://t.co/XncB3ccWOq vor 1 Tag Lilith Maryjoy Fluggesellschaft: Lufthansa-Großaktionär rechnet mit schmerzhafter Sanierung - ZEIT ONLINE https://t.co/EpmXW83I36 via @GoogleNews vor 1 Tag Prokdus-Gesundheit Fluggesellschaft: Lufthansa-Großaktionär rechnet mit schmerzhafter Sanierung - ZEIT ONLINE https://t.co/DSESsSgB0m via @GoogleNews vor 1 Tag