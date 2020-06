30.06.2020 ( vor 12 Stunden )



In den USA steigen die Corona-Neuinfektionen dramatisch an – vor allem in den republikanisch geführten Staaten Arizona, Florida und Texas, wo Lockerungen zum Teil wieder zurückgenommen werden. Trump hat nun angeblich „kein Problem mit Masken ".