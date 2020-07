03.07.2020 ( vor 15 Stunden )



Das Anwaltsduo "Dennstein & Schwarz" (Das Erste) geht dem Rufmord an einem Politiker nach. In "Kampf der Titanen" (ProSieben) kämpft der sterbliche Perseus gegen Götter. Später legt sich "Abraham Lincoln Vampirjäger" (ProSieben) mit Untoten an.