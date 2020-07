06.07.2020 ( vor 10 Stunden )



Die Tote in einem Strandkorb beschäftigt die Ermittler in "Nord Nord Mord" (ZDF). In "Das Phänomen Günther Jauch" (RTL) beantwortet der Quizmaster Fragen zu seinem Leben. Sebastian Bezzel verzweifelt in "Schlimmer geht immer" (Sat.1) an einem renovierungsbedürftigen Haus.