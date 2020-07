Steigende Zahlen in Österreich und der Schweiz: Ist das die zweite Corona-Welle?

Michael RT @AZ_Augsburg: In der #Schweiz und in #Österreich steigt die Zahl der #Corona-Infizierten wieder an. Die #Politik dort ist zum Handeln ge… vor 1 Stunde Werner Reisinger RT @AZ_Augsburg: In der #Schweiz und in #Österreich steigt die Zahl der #Corona-Infizierten wieder an. Die #Politik dort ist zum Handeln ge… vor 1 Stunde Werner Reisinger 🇦🇹🇨🇭- so siehts aktuell aus https://t.co/ffhhra2QpE #corona vor 1 Stunde AugsburgerAllgemeine In der #Schweiz und in #Österreich steigt die Zahl der #Corona-Infizierten wieder an. Die #Politik dort ist zum Han… https://t.co/oBN9jScuOT vor 1 Stunde Genertvt @welt oder auch wegen den Dämlichen Masken. Niederlande, Schweiz, Österreich, Tschechien kommen alle ohne aus ohne… https://t.co/DPkmgx5jJ2 vor 6 Tagen