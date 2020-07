Corona-Krise in den USA – Donald Trump trotz Rekordhoch: "Guter Job"

Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Trotz Corona: Trump kündigt große Wahlkampfveranstaltung an 00:59 Washington, 06.07.20: Teilnahme auf eigene Virus-Gefahr: Für seinen Wahlkampf hält Präsident Donald Trump trotz der jüngsten Zuspitzung der Corona-Pandemie in den USA an Großveranstaltungen fest. Am Samstag will er auf dem Flughafen von Portsmouth im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire im...