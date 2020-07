Das sagt Trump zu Kanye Wests Präsidentschaftsambitionen Rap-Star Kanye West galt eigentlich als prominenter Anhänger von Donald Trump, doch nun kündigte der Musiker überraschend an, bei der US-Präsidentschaftswahl...

Welt Online vor 11 Stunden - Politik





US-Wahl: Trump äußert sich zu Kanye Wests Ambitionen Der US-Rapper Kanye West will in den Wahlkampf um die US-Präsidentschaft ziehen. Was sagt Donald Trump dazu? Der Präsident äußert Zweifel an den Ambitionen...

t-online.de vor 12 Stunden - Politik