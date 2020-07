09.07.2020 ( vor 10 Stunden )



Kommissarin Schwarz muss im "Bozen-Krimi" (Das Erste) gegen Kollegen ermitteln. Joachim Król gibt in "Endlich Witwer" (ZDF) den selbstgefälligen Griesgram. In "Pitch Perfect" (VOX) erobert eine A-cappella-Gruppe die Bühne. Kommissarin Schwarz muss im "Bozen-Krimi" (Das Erste) gegen Kollegen ermitteln. Joachim Król gibt in "Endlich Witwer" (ZDF) den selbstgefälligen Griesgram. In "Pitch Perfect" (VOX) erobert eine A-cappella-Gruppe die Bühne. 👓 Vollständige Meldung