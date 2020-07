Hajo Stein RT @stein_hajo : Beispiel eines einseitig geführten Interview von ⁦ @focusonline ⁩ Das Frauen Karriere in der ⁦ @CDU ⁩ machen können liegt nich… vor 6 Minuten

Hajo Stein Beispiel eines einseitig geführten Interview von ⁦ @focusonline ⁩ Das Frauen Karriere in der ⁦ @CDU ⁩ machen können li… https://t.co/npqwFBy5tb vor 32 Minuten

BKKowa RT @_FriedrichMerz: Eine kontroverse Diskussion in den nächsten Wochen ist okay. Am Ende aber sollten wir eine Lösung finden, die von mögli… vor 47 Minuten