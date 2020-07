10.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Das internationale Hilfsprogramm für Syrien läuft am Freitag aus. China und Russland blockieren dringend benötigte Lieferungen im UN-Sicherheitsrat. Die Türkei nutzt die Notlage und pumpt Geld in das Bürgerkriegsland. Die Spur der Lira führt zu Islamisten.