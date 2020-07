13.07.2020 ( vor 1 Woche )



In den Sommerferien reisen Millionen Bundesbürger ins In- und Ausland. Was das für die weitere Eindämmung des Coronavirus bedeutet, schätzen Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler ein – hier im Livestream. In den Sommerferien reisen Millionen Bundesbürger ins In- und Ausland. Was das für die weitere Eindämmung des Coronavirus bedeutet, schätzen Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler ein – hier im Livestream. 👓 Vollständige Meldung