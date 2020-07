13.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Umstände des verbalen Angriffs auf einen Rabbiner in München sind noch nicht geklärt. Die Die Umstände des verbalen Angriffs auf einen Rabbiner in München sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen seien noch am Laufen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Münchner Gemeinderabbiner, der eine Kippa trug, fuhr am Donnerstagabend mit der Straßenbahn. Nachdem er am Isartor ausgestiegen wa 👓 Vollständige Meldung