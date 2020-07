13.07.2020 ( vor 1 Woche )



Die AfD zieht mit Malte Kaufmann in die Oberbürgermeisterwahl in der baden-württembergischen Landeshauptstadt im November. Wie die AfD Stuttgart am Montag mitteilte, hat der Kreisverband Stuttgart den promovierten Volkswirt aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei der Mitgliederversammlung am Wochenende zum K Die AfD zieht mit Malte Kaufmann in die Oberbürgermeisterwahl in der baden-württembergischen Landeshauptstadt im November. Wie die AfD Stuttgart am Montag mitteilte, hat der Kreisverband Stuttgart den promovierten Volkswirt aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei der Mitgliederversammlung am Wochenende zum K 👓 Vollständige Meldung