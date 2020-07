Die Mim RT @edwes: Tönnies darf wieder schlachten? Hoffentlich stellt er sich nicht ungeschickt an, so ganz alleine. https://t.co/tNraEoELoY vor 3 Minuten LL RT @Tagesspiegel: US-Supermarktkette #Walmart führt landesweit #Maskenpflicht ein. Mehr im Newsblog zum #Coronavirus. https://t.co/69HZeF6D… vor 6 Minuten Petziege RT @edwes: Tönnies darf wieder schlachten? Hoffentlich stellt er sich nicht ungeschickt an, so ganz alleine. https://t.co/tNraEoELoY vor 6 Minuten WEB.DE News Nach Corona-Ausbruch: Tönnies darf wieder schlachten https://t.co/TwkoGHrEx5 vor 14 Minuten Volkmar Miehling Tönnies darf nach Corona-Ausbruch wieder schlachten https://t.co/DKa9WCnZRS https://t.co/ZF0pLFTpON vor 14 Minuten Randalf X. ✴ Tönnies darf im Betrieb Rheda-Wiedenbrück wieder schlachten Das hat der Börgermeister METTENBÖRG entschieden. Den… https://t.co/eWJDbVKFTu vor 14 Minuten