17.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Gouverneur von Georgia klagt gegen Maskenpflicht +++ Bundeswehr vermisst laut Bericht seit 2010 mehr als 60.000 Schuss Munition +++ 5000 Tiere bei Großbrand in Sachsen-Anhalt verendet +++ Die Nachrichtenlage am Freitag.