Indien: Corona erreicht das Hinterland: Rekord an Neuinfektionen

Washington (dpa) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen alarmierenden Höchststand erreicht - und das Land trägt Grabenkämpfe um die...

In den USA scheint die Pandemie weiterhin außer Kontrolle zu sein: Das Land knackt erneut einen traurigen Rekord bei den registrierten Neuinfektionen innerhalb...