22.07.2020 ( vor 3 Tagen )



In wenigen In wenigen Monaten stellt sich US-Präsident Donald Trump erneut zur Wahl. Sein Herausforderer Joe Biden liegt um einige Punkte vorn, wie eine aktuelle Umfrage offenbart. Der seit einiger Zeit in Umfragen zur US-Präsidentenwahl zurückliegende Amtsinhaber Donald Trump hat auch bei der stark umworbenen 👓 Vollständige Meldung