Pardela In Bagdad verschleppt: Entführte Deutsche von irakischen Sicherheitskräften befreit https://t.co/xpgidVLOcT via @derspiegel vor 46 Sekunden Sabine Schaper Jetzt im @derspiegel Update 🎧: Neue #Corona-Fälle bei Tönnies, Android-Probleme bei der Corona-Warn-App, USA und Ch… https://t.co/uiO1V9xF0O vor 7 Minuten Marcus BSC RT @HeikoMaas: Ich bin sehr erleichtert, dass die entführte deutsche Staatsangehörige wieder in Freiheit und in Obhut unserer Botschaft ist… vor 9 Minuten Sucheta Sharma RT @HeikoMaas: Ich bin sehr erleichtert, dass die entführte deutsche Staatsangehörige wieder in Freiheit und in Obhut unserer Botschaft ist… vor 10 Minuten (((TBA))) Die Vorstellung, dass jemand sein Leben riskieren musste, um eine blonde Europäerin, die es für angemessen hält, mi… https://t.co/TH5V8xpQjl vor 12 Minuten Kim Kampmann RT @HeikoMaas: Ich bin sehr erleichtert, dass die entführte deutsche Staatsangehörige wieder in Freiheit und in Obhut unserer Botschaft ist… vor 13 Minuten