News RT @ultrascanhumint: Boko Haram ermordet NGO-Mitarbeiter: Terrormiliz in Nigeria: Boko Haram ermordet NGO-Mitarbeiter. Die Terrormiliz hat… vor 2 Stunden Ultrascan HUMINT Boko Haram ermordet NGO-Mitarbeiter: Terrormiliz in Nigeria: Boko Haram ermordet NGO-Mitarbeiter. Die Terrormiliz h… https://t.co/dnpiNBLOab vor 2 Stunden Maria RT @MDRAktuell: Fünf internationale Helfer in Nigeria ermordet. Sie waren im Juni entführt worden. Präsident Buhari macht die Terrormiliz B… vor 1 Tag Sandra von B. 🐾❤️ 🇩🇪 RT @MDRAktuell: Fünf internationale Helfer in Nigeria ermordet. Sie waren im Juni entführt worden. Präsident Buhari macht die Terrormiliz B… vor 1 Tag MDR AKTUELL Fünf internationale Helfer in Nigeria ermordet. Sie waren im Juni entführt worden. Präsident Buhari macht die Terro… https://t.co/ZkoMVwfmi3 vor 1 Tag