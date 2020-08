30.07.2020 ( vor 1 Woche )



Im Land der vermeintlichen Klimasünder wächst die Sehnsucht nach sauberer Luft und neuer Naturnähe. Die Energiewende ist in Polen so populär wie nirgends sonst. Im Land der vermeintlichen Klimasünder wächst die Sehnsucht nach sauberer Luft und neuer Naturnähe. Die Energiewende ist in Polen so populär wie nirgends sonst. 👓 Vollständige Meldung