31.07.2020 ( vor 6 Tagen )



Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sich Ende August erneut mit Angehörigen der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau treffen. Es ihm ein persönliches Anliegen, den Hinterbliebenen seine tiefe Anteilnahme und sein Mitgefühl auszudrücken, teilte Bouffier am Freitag in 👓 Vollständige Meldung