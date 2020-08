06.08.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW fordert regelmäßige und kostenlose Corona-Tests für Polizisten. Das Land müsse seine bisherigen Schutzmaßnahmen ergänzen "und allen Beschäftigten im 14-tägigen Rhythmus einen Corona-Test mindestens anbieten", heißt es in einem Schreiben an die GdP-Mitglieder