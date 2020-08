Nach Kritik an China: Verleger Jimmy Lai in Hongkong festgenommen Hongkong (dpa) - In einer großen Polizeioperation sind in Hongkong der bekannte Medienmogul Jimmy Lai und andere Aktivisten festgenommen worden. Es ist der...

t-online.de vor 2 Tagen - Welt Auch berichtet bei • n-tv.de



US-Geheimdienste fürchten Einmischung in Präsidentenwahl von Russland und China Die Spionageabwehrbehörde in Washington befürchtet, dass China, Russland und Iran die US-Wahl 2020 zu ihren Gunsten beeinflussen wollen. Die Spionageabwehr...

WorldNews vor 4 Tagen - Top