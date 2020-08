14.08.2020 ( vor 3 Stunden )



will als erste schwarze Frau Vizepräsidentin der USA werden. Doch Kamala Harris will als erste schwarze Frau Vizepräsidentin der USA werden. Doch Trump sät Zweifel, ob sie wegen ihrer Herkunft überhaupt dürfte. Das erinnert an ähnliche - unbegründete - Vorwürfe gegen Obama. 👓 Vollständige Meldung