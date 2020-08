Quelle: Spot on News STUDIO - vor 2 Tagen



Harry und Meghan: Das soll ihre neue Traumvilla gekostet haben! 01:17 Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen sich eine Villa in Santa Barbara, nahe Los Angeles, gekauft haben. Für ihr Familiendomizil musste das Ehepaar tief in die Tasche greifen.