Schulstart in Corona-Zeit - Senat wirbt um Vertrauen 00:47 Berlin, 15.08.20: Abstandsvorgaben und Teilnehmerbegrenzungen: Unter besonderen Bedingungen haben am Samstag tausende Berliner Kinder ihre Einschulung gefeiert. Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) verteidigte in einer Karower Grundschule die Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen. Der Senat...