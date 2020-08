19.08.2020 ( vor 2 Tagen )



In der Sendung von Markus Lanz sprach Annalena Baerbock von einem „Nazi“, der in Thüringen fast Ministerpräsident geworden sei. Unklar war, ob sie Björn In der Sendung von Markus Lanz sprach Annalena Baerbock von einem „Nazi“, der in Thüringen fast Ministerpräsident geworden sei. Unklar war, ob sie Björn Höcke meinte – oder den FDP-Politiker Thomas Kemmerich. Nun spricht sie von einem Missverständnis. 👓 Vollständige Meldung