20.08.2020 ( vor 18 Stunden )

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung in Berlin behandelt werden. "Wir versuchen, das zu ermöglichen", sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj der dpa in Berlin. Nawalny solle in der Charité behandelt werden. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Akt